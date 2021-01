[MaJ] Huawei dément les rumeurs de revente de ses gammes P et Mate

C’est la nouvelle du jour : si l’on en croit Reuters (généralement bien informé), Huawei souhaiterait se séparer de sa division de smartphones haut de gamme (modèles P et Mate), et chercherait activement un repreneur. Déjà « allégé » de son ex-filiale Honor, Huawei continuerait donc de se délester de ses divisions les plus coûteuses. Des théories dans l’air suggèrent que cette décision cacherait une autre stratégie : Huawei chercherait à contourner les sanctions américaines en se séparant « artificiellement » d’une de ses divisions phares, ainsi qu’elle l’avait fait pour Honor.

Cette interprétation reste pour le moins sujette à caution dans la mesure où elle sous-entend que Huawei garderait d’une certaine façon le contrôle des filiales qu’elle revend. L’explication n’a guère de sens ici puisqu’Honor était déjà géré de façon indépendante (y compris sous le giron de Huawei) et que désormais la société dispose de ses propres comptes, distincts donc de ceux de Huawei. Ce n’est pas pour rien que nombre d’analystes prévoient désormais un écroulement des ventes de Huawei cette année, sans tenir compte bien sûr de thèses flirtant avec la fake news (sans autre élément tangible).

Quelques heures seulement après l’article de Reuters, un porte parole de Huawei France a « catégoriquement » démenti l’information auprès du site Le Journal du Geek. Pour autant, cette mise au point n’a pas valeur de vérité absolue : il n’est pas certain que Huawei France soit la courroie de transmission la plus fiable de ce qui est décidé par la maison mère chinoise, sans compter que nombre d’informations démenties tel jour ont été finalement officialisées tel autre jour…

MaJ du 25/01 : un porte parole de Huawei (la maison mère cette fois) a démenti l’info à Reuters : « Il n’y a pas de base à ces rumeurs. Huawei n’a pas de projet de ce genre »