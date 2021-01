Godzilla vs Kong se dévoile dans une bande-annonce énervée

Godzilla vs Kong se dévoile dans une bande-annonce, avec un aperçu du combat entre les deux titans. Le film doit sortir au cinéma le 17 mars 2021. Mais comme on peut s’en douter, tout peut encore évoluer au vu du Covid-19.

La bande-annonce donne aux spectateurs un premier aperçu de l’ultime confrontation entre Godzilla et King Kong. Les deux combattent au-dessus de l’océan, Kong faisant tomber Godzilla dans l’eau. Mais Godzilla riposte avec son souffle atomique. Il y a également une confrontation en ville.

On peut découvrir quelques membres du casting dans la bande-annonce de Godzilla vs Kong. Il y a Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry.

Godzilla vs Kong sortira au cinéma et simultanément en streaming sur HBO Max. Ce sera le cas pour tous les films de Warner Bros en 2021. Le studio a pris cette décision au vu de la situation avec les cinémas fermés à cause du Covid-19. En France et dans le reste du monde, ce sera exclusivement une sortie au cinéma. De toute façon, nous ne pourrions pas avoir une sortie au cinéma et en streaming en même temps en France à cause de la chronologie des médias. Celle-ci oblige d’attendre 36 mois (trois ans) pour une arrivée sur une plateforme de streaming (comme Netflix, HBO Max, Disney+, etc) si le film sort au cinéma.