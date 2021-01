Tesla poursuit un ancien employé pour vol de documents internes

Décidément, Tesla n’en est pas à son premier procès contre un de ses anciens employés, ni peut-être même son dernier. En effet, le constructeur automobile vient d’intenter une action en justice contre son ancien ingénieur logiciel pour avoir subtilisé des documents sensibles de l’entreprise concernant un logiciel.

Le logiciel en question s’appelle Warp Drive et il servirait à automatiser de nombreux processus commerciaux de l’entreprise. D’après les informations de CNBC, Tesla affirme dans sa plainte que cet ancien employé a volé des informations sur l’entreprise et que, plus précisément, il avait déplacé des fichiers du réseau interne de l’entreprise vers son compte Dropbox personnel. D’autant plus que l’homme en question, Alex Khatilov, figurait parmi les rares employés autorisés à accéder auxdits fichiers.

Un transfert de données « involontaire »

De son côté, l’accusé s’était défendu auprès des enquêteurs qu’il aurait involontairement déplacé les fichiers vers sa Dropbox personnel lorsque les responsables de Tesla l’ont confronté. Dans une interview accordée au New York Post, il affirme même ne pas avoir su que l’entreprise l’avait poursuivi en justice avant que le journal ne le contacte.

Néanmoins, comme nous le disions plus haut, ce ne serait pas la première fois qu’un employé de Tesla tente de voler des dossiers d’entreprise ni la première fois que Tesla intente un procès contre eux pour protéger ses données propriétaires.

Tesla protège jalousement ses données propriétaires

Par exemple, en 2019, il avait poursuivi la startup autonome Zoox, à cause de quatre employés qui avaient auparavant travaillé chez Tesla et que le constructeur automobile accuse d’avoir emporté des documents confidentiels. Cette affaire a été résolue en avril dernier car Zoox avait finalement admis que « certains de ses nouveaux employés de Tesla » étaient effectivement en possession de documents provenant de l’entreprise.

Autre exemple, en décembre 2020, un ancien technicien, du nom de Martin Tripp, a conclu un accord avec le constructeur automobile car il avait divulgué des informations confidentielles à un journaliste.

Actuellement, en plus de ce nouveau procès intenté par Tesla, ce dernier a également un autre litige en cours, cette fois-ci contre Guangzhi Cao, que l’entreprise accuse d’avoir volé des fichiers relatifs au système de pilotage automatique de Tesla. Quelle sera l’issue de ces procès ? L’avenir nous le dira.