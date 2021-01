Intel publie des résultats records… et pourtant en demi-teintes

Intel vient de publier les résultats de son quatrième trimestre 2020, et à priori, il y aurait de quoi déboucher le champagne du côté de Santa Clara. Avec un chiffre d’affaires de 77,9 milliards de dollars (+8%) sur les 12 mois écoulés, Intel explose son précédent record et profite à fond d’une année 2020 largement marquée par les confinements et le télétravail.

Malgré ce score historique pour la firme, il n’est pas nécessaire de prendre beaucoup de recul pour constater que ce CA canon cache une réalité en demi-teintes. Ainsi, les bénéfices nets du groupe sont en chute libre de 15% sur 2020 (5,86 milliards de dollars), et ce malgré un Q4 record à 20,4 milliards de dollars de CA. Ce gadin sur les bénéfices a d’ailleurs entrainé une baisse rapide de l’action (-1,5%).

Surtout, Intel a profité d’un contexte paradoxalement favorable pour les ventes de PC, ce qui n’a pas empêché certains signaux d’alerte de s’activer : AMD revient en force (le fondeur occupe désormais plus du tiers de Pdm sur le CPU) et Apple est en train de lâcher le Core Intel pour ses propres puces Apple Silicon, ce qui devrait entrainer une nouvelle baisse de Pdm du coté d’Intel (les Mac Intel représentent environ 8% du marché des PC).