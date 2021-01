Resident Evil Village : une date de sortie et une vidéo de gameplay sur PS5

Capcom a sorti le grand jeu lors de son Resident Evil Showcase. Le gros morceau était incontestablement la nouvelle vidéo de gameplay de Resident Evil Village, un trailer capturé sur la version PS5 du titre. Pas de doute, on est bien sur next gen cette fois, avec des effets de lumière en lancer de rayon, des textures haute définition et des personnages animés à la perfection. Cour sensible s’abstenir ! Une seconde démo sera diffusée au printemps et concernera cette fois toutes les plateformes.



En sus de cette claque visuelle, Capcom a enfin précisé la date officielle de sortie du jeu. Resident Evil village sortira donc le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox SeriesX/X et sur PC via Steam. Ceux qui achèteront le jeu sur PS4 et/ou Xbox One pourront recevoir une mise à jour gratuite de rétrocompatibilité s’ils passent ensuite sur PS5/Series X/S. A noter pour finir que les précommandes sont déjà lancées, et que trois éditions sont proposées, soit une standard (physique ou digitale), une édition Deluxe en digital et une édition Collector seulement au format physique (avec of course quelques goodies).