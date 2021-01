TikTok teste un système de questions/réponses pour les utilisateurs

TikTok a débuté un nouveau test qui propose un système de questions/réponses. C’est un moyen pour les utilisateurs d’interroger les créateurs et que ces derniers puissent leur répondre.

Il est déjà possible de répondre à un commentaire avec une vidéo. C’est de plus en plus populaire, d’où l’intérêt pour TikTok de créer un système de questions/réponses mieux élaboré. Ce système permet aux utilisateurs de poser une question à l’écrit ou en vidéo par le biais d’une section dédiée. Le créateur peut alors s’y rendre et y répondre, avec la question et la réponse qui sont visibles par tous.

La section de questions/réponses de TikTok apparaît en bas à droite de l’écran au niveau de l’espace des commentaires. Un appui sur l’icône avec le point d’interrogation ouvre une nouvelle section avec toutes les questions.

New! TikTok’s got a Q&A feature! Creators can add Q&A button to profile allowing followers to leave questions which they can answer via video replies or in a livestream h/t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC — Matt Navarra (@MattNavarra) January 19, 2021

TikTok indique à TechCrunch que cette fonction est pour l’instant limitée à quelques utilisateurs. Cela concerne ceux qui sont dans le fonds pour les créateurs et ceux qui ont un compte public avec plus de 10 000 abonnés. Ils doivent manuellement activer le réglage pour la phase de test.

Le réseau social fait savoir que la fonctionnalité devrait être disponible pour davantage de personnes d’ici quelques semaines. Il veut s’assurer que tout fonctionne bien pendant la phase de test.