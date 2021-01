Netflix va proposer son bouton Shuffle Play à tout le monde en 2021

Vous ne savez pas quoi regarder ? Netflix va proposer en 2021 un bouton Shuffle Play pour tous ses utilisateurs afin de les aider. Un appui dessus va lancer la lecture aléatoire d’un programme disponible sur la plateforme.

L’idée de Shuffle Play est de laisser Netflix prendre les commandes. Le service va examiner les goûts de chaque utilisateur pour déterminer quels types de programmes sont susceptibles de les intéresser. Un appui sur le bouton va alors lancer un film, série ou documentaire. Ce sera la surprise pour l’utilisateur qui va découvrir le programme au moment où la lecture se lance. Un moyen pour lui de faire des découvertes, plutôt que seulement regarder ce qu’il pense l’intéresser en naviguant dans le catalogue.

Netflix a déjà testé son bouton Shuffle Play en août dernier avec certains utilisateurs. Les tests ont été concluants selon la plateforme de streaming, d’où le déploiement pour tout le monde au premier semestre de 2021. Le bouton apparaît au moment de sélectionner le profil. Il est sous le profil de chaque utilisateur du compte.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

