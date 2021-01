Aya Neo : la console portable sous Ryzen sera disponible à la vente en février

L’Aya Neo, c’est un peu la promesse de l’ergonomie d’une Switch couplée à la puissance (at au catalogue) d’un PC gaming. La première console portable sous Ryzen pourra être commandée via une campagne de financement Indiegogo dès le mois prochain. Les spécifications annoncées sont assez redoutables pour une machine ultra nomade : écran 7 pouces HD, processeur AMD Ryzen 5 4500U épaulé par 16 Go de RAM LPDDR4X 4266Mhz, SSD NVM2, et une batterie 47 Wh !

Du tout bon en somme, au point que le petit monstre serait tout à fait capable d’afficher Cyberpunk 2077 en « low details » (ce qui n’est pas rien étant donné que Cyberpunk est optimisé avec les pieds). A noter qu’à l’instar de la Switch, la console pourrait passer du mode nomade à la console de salon en étant placée sur une station d’accueil. Deux coloris seraient disponibles au lancement, Light Moon (bleu-blanc) et Dark Star. La facture est à la hauteur des performances annoncées, soit 699 dollars.