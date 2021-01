Project Mara (Xbox Series X) : Ninja Theory vise un rendu photoréaliste

Ninja Theory travaille dur sur Hellblade II et Project Mara, deux des prochaines grosses exclusivités console de la Series X/Series S. Si l’on connait déjà le lore du prochain Hellblade, le mystère plane toujours sur Project Mara, un jeu d’horreur psychologique se déroulant entièrement dans un même appartement (ou plutôt un loft). Le dernier carnet de développeur s’attarde sur les énormes moyens déployés pour afficher un rendu photoréaliste, jusqu’à la poussière qui traine sur le sol !



Les comparatifs photo réelle/rendu 3D sont assez stupéfiants et l’on ne peut qu’être impressionné par l’énorme machinerie mise en place pour scanner en 3D, avec une précision de l’ordre du millimètre, l’appartement témoin qui sert de modèle pour les décors du jeu.

N’est-ce pas trop beau à vrai dire ? Pas sûr… Quand on voit ce que Ninja Theory a réussi à faire sur Hellblade avec une équipe de seulement 20 personnes, on peut être relativement confiant sur le résultat final, tout au moins au plan technique. Sachant en plus que le studio bénéficie cette fois de la manne inépuisable de Microsoft, il est même permis d’être assez optimiste. Project Mara pourrait sortir en 2022 sur PC et Xbox Series X/S