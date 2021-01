Les navigateurs Chromium n’ont plus accès à la synchronisation de Chrome

Google a pris la décision de couper la synchronisation de Chrome avec les navigateurs qui utilisent le moteur Chromium. Google explique que cette synchronisation est censée n’être disponible que pour son navigateur et les autres n’ont pas le droit d’y toucher.

À compter du 15 mars 2021, les utilisateurs ne pourront plus utiliser la synchronisation de Chrome avec les navigateurs Chromium tiers. En d’autres termes, ils ne seront plus en mesure de se connecter avec leur compte Google et synchroniser les données (favoris, mots de passe, etc).

Google explique :

Pour les utilisateurs qui ont accédé aux fonctionnalités de Google (comme la synchronisation de Chrome) via un navigateur tiers basé sur Chromium, leurs données continueront d’être disponibles dans leur compte Google et les données qu’ils ont stockées localement continueront d’être disponibles localement. Comme toujours, les utilisateurs peuvent consulter et gérer leurs données sur la page Mon activité Google. Ils peuvent également télécharger leurs données à partir de la page Google Takeout, et/ou les supprimer ici.

Il existe un nombre important de navigateurs qui s’appuient sur Chromium. Même des géants de la technologie ont abandonné leurs solutions pour basculer sur Chromium. Microsoft, par exemple, a basculé sur Chromium avec Microsoft Edge depuis un an maintenant. À l’inverse, d’autres résistent. C’est le cas de Mozilla qui reste avec son moteur de rendu dans Firefox.