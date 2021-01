Project Brooklyn : Razer dévoile un siège gaming futuriste avec un écran OLED extensible

On continue de repêcher les nouveautés du CES 2021 avec le Project Brooklyn de Razer, un siège gaming futuriste qui dispose en sus d’un immense écran OLED 60 pouces extensible. Cette dalle, qui s’étire littéralement lorsque l’on s’installe dans le siège, est aussi semi-transparente, ce qui n’est pas forcément très pratique pour le jeu (mais après tout il s’agit ici d’un « simple » concept).



Le siège est recouvert de fibre de carbone et de cuir, et les éclairages LED intégrés de technologie Chroma RGB permettent de gérer jusqu’à 16,8 millions de couleurs (les jeux de couleurs sont bien sûr paramétrables via une app dédiée). Histoire de ne rien oublier, Razer a aussi rajouté des modules haptiques sous le dossier du siège de façon à renforcer les sensations et donc l’immersion. Bien entendu, ce concept ultra futuriste n’a pas encore de date de sortie, si tant est que Razer se décide un jour à le produire.