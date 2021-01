Bouygues Telecom baisse le prix des smartphones le matin pendant le Covid-19

Bouygues Telecom a décidé de baisser le prix des smartphones le matin dans ses boutiques pendant cette période de Covid-19. Cela a commencé le 16 janvier, avec la mise en place du couvre-feu à l’échelle nationale.

L’opérateur dit lancer une opération promotionnelle, à savoir les Happy Hours. Bouygues Telecom offre 50 euros de réduction sur le prix des smartphones pour les clients qui prennent un forfait Sensation entre 9 heures et 11 heures du matin pendant le Covid-19. Cette promotion est seulement valable dans les boutiques physiques de l’opérateur et non sur son site Internet. De plus, il est nécessaire de prendre au minimum un forfait 60 Go.

Cette baisse de prix par Bouygues Telecom sur les smartphones pendant le Covid-19 s’ajoute à d’autres mesures. L’opérateur s’engage notamment à garantir la sécurité et la santé des clients, ainsi que celle des employés. Il évoque notamment un respect des gestes barrières habituels. « Particulièrement, si une file doit s’établir en dehors de la boutique, les clients sont invités à respecter une distance d’un mètre entre eux », indique-t-il sur son blog.

Bouygues Telecom en profite pour annoncer que ses boutiques ouvrent désormais à 9 heures. C’est une heure plus tôt qu’auparavant. C’est un moyen de s’adapter au couvre-feu. De plus, il est possible de prendre un rendez-vous, avec en plus la possibilité de préparer son passage en magasin.