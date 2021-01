Gorn : le jeu de baston gore a une date de sortie sur Oculus Quest (trailer)

Absolument hilarant sur PCVR mais proche de l’injouable sur PSVR, Gorn s’apprête à nouveau à jouer des poings, cette fois sur l’Oculus Quest (1&2) ! L’annonce d’une adaptation sur plateforme Quest ne date pas d’aujourd’hui, mais les studios Free Lives et 24 Bit Games sont enfin parvenus à adapter leur titre à la puissance contenue du Quest (le Quest 2 dispose des 2/3 de la puissance d’affichage d’une PS4 tout de même…).

Gorn est un titre absolument délirant qui met en scène un gladiateur balèze (vous !) aux prises avec tout un tas d’autres costauds qui n’ont vraiment pas inventé le fil à couper le beurre. Les affrontements sont ultra gores (ça coule de partout), les morceaux de guerriers volent dans tous les sens, mais la DA cartoon fait largement passer la pilule et on comprend bien vite que tout ça, « c’est pour de rire ! » La variété des armes et leur impact souvent dévastateur pousse à l’ « expérimentation », sans même parler de la physique ragdoll aux effets plus saugrenus que réalistes.

Gorn débarquera sur l’Oculus Quest 1&2 le 28 janvier prochain.