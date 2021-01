Signal : l’app de messagerie est de nouveau opérationnelle

Après presque deux jours de panne, l’application de messagerie Signal est de nouveau opérationnelle. L’éditeur de l’app a indiqué la bonne nouvelle sur son compte Twitter tout en remerciant au passage pour leur patience « les millions de nouveaux utilisateurs Signal partout dans le monde ». Le tweet précise en outre que de nouveaux serveurs ont été rajoutés afin d’étendre les capacités en volume de Signal.

Signal is back! Like an underdog going through a training montage, we’ve learned a lot since yesterday — and we did it together. Thanks to the millions of new Signal users around the world for your patience. Your capacity for understanding inspired us while we expanded capacity. pic.twitter.com/cRNV8kVtdF

— Signal (@signalapp) January 17, 2021