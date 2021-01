InSight : la NASA abandonne la mission de forage de la surface de Mars

Après 2 ans 1/2 de pure galère, la NASA vient d’annoncer qu’elle abandonnait la mission Insight qui s’était fixée comme objectif de creuser sous la surface de Mars (jusqu’à 5 mètres de profondeur) afin d’en savoir plus sur la structure géodésique de la planète. Il faut croire que cette mission très ambitieuse était née sous une mauvaise étoile (sans jeu de mot).

Le mole, soit le petit engin qui aurait dû creuser la surface de Mars

Ainsi, le lancement prévu en 2016 avait finalement été retardé au mois de mars 2018. Les ingénieurs de la NASA avaient alors passé plus d’un an à faire fonctionner correctement le « mole » (taupe en français) ou plus précisément le Heat Flow and Physical Properties Package (HP3) destiné à creuser le sol de Mars.

Au mois d’août 2020, le Mole est enfin sous la surface. Malheureusement, il n’ira pas beaucoup plus loin

Malheureusement, ce premier demi-succès n’était pas encore suffisant : le système de forage de la taupe ne parviendra pas à s’enfoncer assez profondément dans le sol. Les ingénieurs de la NASA avouent aujourd’hui que la terre martienne a une « Tendance inattendue à s’agglutiner », ce qui empêche la taupe d’évacuer suffisamment de terre vers l’extérieur du trou de forage.

Après des centaines d’essais infructueux, la NASA s’est donc résolue à mettre un terme à l’un de ses projets scientifiques les plus ambitieux. Ce « ratage » n’aura pas servi à rien : les prochaines missions martiennes profiteront sans doute de l’expérience acquise avec InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport).