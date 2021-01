[CES 2021] ZenBeam Latte L1 : l’ultra-mini vidéoprojecteur d’Asus

Certes, le CES 2021 s’est terminé hier, mais il reste encore pas mal de nouveautés technologiques à couvrir. Ainsi, Asus a dévoilé son ZenBeam Latte L1, un (tout) mini vidéoprojecteur pas plus grand qu’un verre Starbucks. L’appareil ultra compact affiche une fiche technique plutôt convenable au vu de ses dimensions réduites : HD (720p), 300 Lumens, HP Harman Kardon 10W, et une autonomie de 3h pour les films ou de 12 heures pour la musique (le ZenBeam peut aussi servir d’enceinte connectée en Bluetooth) grâce à la batterie intégrée de 6000 mAh. On note aussi la sacoche de rangement design et ultra discrète.

Bien entendu, il sera possible de diffuser du contenu vidéo à partir d’un iPhone ou d’un smartphone Android. Le ZenBeam Latte L1 sera disponible à la vente aux Etats-Unis dans le courant du second trimestre au prix de 399 dollars. Asus ne précise encore aucune date de sortie pour l’Europe et le reste du monde.