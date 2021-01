[CES 2021] General Motors dévoile un nouveau logo et une navette électrique volante

General Motors a tracé un nouveau cap lors du CES 2021. Le constructeur américain a profité du salon d’électronique pour présenter un tout nouveau logo tout bleu sensé évoquer « un avenir sans émissions et l’énergie de la plateforme Ultium ». GM précise en outre que le choix du lettrage ainsi que la forme du logo visent à créer une impression « plus inclusive« . Bon.

Du côté des technologies dévoilées, GM joue une fois de plus la carte de projets et/ou prototypes futuristes et écolos : le constructeur a dévoilé un eVTOL (à décollage et atterrissage vertical) sous la marque Cadillac. L’engin totalement autonome est muni de 4 rotors et d’une batterie de 90 kWh. La vitesse maximale est de 90 Km/h.



Autre annonce chez Cadillac, la navette autonome Halo. L’habitacle du véhicule est équipé à la façon d’un salon futuriste et luxueux, sans oublier le toit en verre, la gestion entièrement automatisée de l’éclairage, la température ou le parfum (!), ainsi que que la myriade de capteurs de santé. Pas de date de sortie bien sûr (en 2050 peut-être ?).