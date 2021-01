The Medium : du gameplay 4K, le RTX pour la Series X, et le DLSS en plus pour le PC

Le jeu d’aventure fantastique The Medium arrive très bientôt sur PC et Xbox Series X/S. Alors que la date fatidique approche, le studio Bloober Team nous livre une vidéo de gameplay 4K qui illustre les mécaniques de jeu et l’affichage simultané des deux dimensions monde réel/monde démoniaque. La synchro entre le monde réel et le monde des esprits est réellement bluffante (avec un joli travail de mise en scène en plus…) , mais force est de constater que le titre ne nous explosera pas la rétine (cela reste très solide au plan technique ceci dit). L’atmosphère proche d’un Silent Hill devrait cependant attirer tous les joueurs en attente d’un titre horrifique jouant plus sur la tension psychologique que sur les effets gore gratuits.

La seconde vidéo met le focus sur les modes d’affichage et de rendu RTX (Ray-Tracing) et DLSS (Deep Learning Super Sampling). Seul le PC aura droit au DLSS, mais la Series X en a suffisamment dans le ventre pour afficher des environnements avec lancer de rayons (RTX ON). En revanche, la Series S n’aura visiblement pas droit au RTX (manque de puissance bien sûr). Là encore c’est très joli, mais on aura sans doute beaucoup mieux sur la next gen d’ici quelques mois. The Medium sera disponible sur PC et Xbox Series X/S le 28 janvier prochain.