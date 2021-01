[CES 2021] ROG Flow X13 : le trois-en-un sans concessions orienté gaming

Asus vient de frapper un grand coup avec l’une des annonces les plus mémorables du CES 2021 : le ROG Flow X13 est un trois-en-un qui fait ultraportable, tablette (compatible Microsoft Pen Protocol 2.0) et PC Gaming. Le petit monstre pourra être livré avec une carte graphique externe XG Mobile qui garantit des performances graphiques de premier plan grâce à sa carte Nvidia GeForce RTX 3000 (compatible DLSS et RTX On).

Le Rog Flow X13 ne pèse qu’1,3 kg, ce qui est assez impressionnant pour un ultraportable 13,4 pouces affichant de telles performances. L’appareil est proposé en deux configs d’écran soit 4K UHD IPS 60 Hz et 100% du DCI-P3 (spectre colorimétrique) ou bien Full HD IPS 120 Hz et 100% du sRGB. Bien évidemment, la config en 120 Hz est la plus recommandée pour les joueurs. Côté port, on a droit à un USB-A, un USB-C, un HDMI et un port spécifique pour le GPU externe XG Mobile. A noter que ce périphérique sert aussi d’alimentation 280W et dispose lui-même de nombreux ports (RJ45, 4 USB 3.2, 1 DisplayPort 1.4 et 1 port HDMI 2.1b).

Sous le capot du Flow X13, un CPU AMD Ryzen 5000, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4X à 4266 MHz, jusqu’à 1 To de capacité de stockage en SSD, et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 (déjà très correcte pour de nombreux jeux). Le ROG Flow X13 sera disponible à la vente en France dès la fin du mois de janvier. Le tarif de la config de base est de 1799 euros. Le GPU externe ROG XG Mobile sera proposé plus tard dans l’année au prix de 1399 euros. Il sera possible d’acheter le bundle Flow X13 + XG Mobile à 3990 euros.