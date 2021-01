Adobe Flash Player est complètement bloqué à partir d’aujourd’hui

Ce 12 janvier 2021 marque la fin définitive d’Adobe Flash Player, puisque le plugin est complètement bloqué. Adobe a abandonné son support le 31 décembre dernier, mais il était toujours possible de l’utiliser. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Si vous essayez de charger une page avec Adobe Flash Player, vous aurez le droit à l’image ci-dessous. Un clic dessus renvoie vers le site d’Adobe qui explique la situation :

Dans la mesure où Adobe ne prendra plus en charge Flash Player après le 31 décembre 2020 et empêchera le contenu Flash de s’exécuter dans Flash Player à compter du 12 janvier 2021, nous recommandons vivement à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player au plus tôt afin de sécuriser leurs systèmes. Certains utilisateurs pourraient continuer à recevoir des rappels d’Adobe les invitant à désinstaller Flash Player.