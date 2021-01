Starlink (SpaceX) : l’internet satellitaire à très haut débit fait ses débuts au Royaume-Uni

Il sera sans doute bientôt possible de disposer de l’internet à très haut débit partout dans le monde, y compris dans les zones dites « blanches » (non couvertes ou équipées pour la fibre). Ainsi, le réseau satellitaire Starlink est déjà opérationnel même si la phase de bêta test est toujours en cours. Les premiers « abonnés Starlink » britanniques ont reçu leur kit de connexion et ont commencé à surfer à 100 Mb/s environ. Starlink était éligible depuis 2020 en Angleterre, mais il aura fallu attendre un an supplémentaire pour que le service soit parfaitement fonctionnel dans le pays.

Les premiers abonnés ont du débourser 439 livres pour la borne équipée de son antenne satellite et souscrire un abonnement mensuel de 84 livres. A noter que Starlink n’impose aucune limite de datas en download ou en upload. Cette absence de contraintes sur le débit fait (à priori) de ce service satellitaire une solution bien plus convaincante que l’internet très haut débit via le mobile (et ses débits rapidement plafonnés). Pour l’instant, les débits de Starlink restent en retrait de ceux d’une bonne fibre, mais les choses iront beaucoup mieux au fur et à mesure des lancements de grappes de satellites. Plus de 800 satellites Starlink tournent déjà en orbite, et SpaceX a prévu d’en lancer encore 41000.

Outre le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche et la Grèce ont déjà accordé des licences d’exploitation à Starlink. Et la France alors ?