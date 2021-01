[CES 2021] Sony dévoile les dates de sortie de jeux PS5

Sony a discrètement évoqué les dates de sorties de plusieurs jeux prévus sur PS5 pour 2021, 2022 et 2023 à l’occasion du CES 2021. Les dates ont été inscrites en petit à la fin pendant une vidéo du groupe.

Voici les dates de sortie de plusieurs jeux PS5 évoquées par Sony :

Hitman 3 : 20 janvier 2021

Returnal : 19 mars 2021

Kena: Bridges of Spirit : mars 2021

Solar Ash : juin 2021

Little Devil Inside : juillet 2021

Stray : octobre 2021

Ghostwire Tokyo : octobre 2021

Ratchet & Clank : Rift Apart : 2021

Horizon Forbidden West : 2021

Project Athia : janvier 2022

Pragmata : 2023

Dans cette liste, seules les dates des deux premiers jeux sont confirmées officiellement. Il y a aussi les cas de certains de titres qui restent encore un peu flous. C’est notamment le cas pour Ratchet & Clank : Rift Apart. Il n’y a pas un créneau précis pour la sortie.

Il est possible que certains titres aient connu un retard, à cause du Covid-19 et du télétravail. Mais il faudra attendre davantage d’informations de la part de Sony et des studios à ce sujet.

Maintenant, les joueurs espèrent qu’ils pourront acheter « facilement » une PS5 afin de pouvoir tester les jeux. Car encore aujourd’hui, c’est tout sauf simple de mettre la main sur la nouvelle console de salon de Sony. Elle est en rupture de stock un peu partout.