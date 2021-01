[CES 2021] Panasonic dévoile le JZ2000, un téléviseur OLED très haut de gamme

Panasonic a enfin levé le voile sur le successeur du HZ2000. Avec le JZ2000, l’ancien roi des dalles Plasma revient décidément en force sur le marché de l’OLED. Le JZ2000 est équipé d’une dalle Master HDR OLED Professional Edition (excusez du peu…), une dalle 4K dont la fidélité colorimétrique, le niveau de contraste et de luminosité crèvent les plafonds technologiques.

La luminosité accrue permet de livrer des contenus HDR10+ et Dolby Vision encore plus convaincants tandis que le processeur HCX Pro AI se chargera de la HDR10+ Adaptative, une nouveauté du JZ2000. Le HDR10+ Adaptatif ajuste la luminosité de la scène en fonction de celle de la pièce où se trouve le téléviseur. Panasonic promet aussi un rendu d’affichage optimisé pour les tous les types de contenus (y compris les contenus non 4K) grâce aux performances de la puce HCX Pro AI dans les traitements d’IA. A noter aussi la prise en charge d’un format d’image fixe « maison », le HLG Photo.

Du côté de la connectique, le JZ2000 embarque un port HDMI 2.1 avec prise en charge du VRR, du 120 Hz, de l’ALLM ou de l’eARC. Du tout bon pour les joueurs donc, d’autant plus que le fabricant a implémenté un mode Game Mode Extreme destiné à réduire au maximum l’input lag (mesuré à 14,4ms). Prometteur. Enfin, la partie audio a été conçue en collaboration avec Technics. La technologie audio Soundscape Pro permettrait d’obtenir un son parfaitement spatialisé via les nombreux hauts parleurs disposés sur le pourtour de la dalle.