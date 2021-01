Morbius : le spin-off de Spider-Man est reporté à octobre 2021

Il y a du retard pour le film Morbius qui sortira finalement en octobre 2021, au lieu de mars 2021. La nouvelle date précise aux États-Unis est le 8 octobre. Cela devrait être le 6 octobre en France. Est-ce nécessaire de préciser que la raison du report est le Covid-19 et les difficultés que cela engendre ? Ce n’est pas le premier report pour Morbius en tout cas.

Le film Morbius est réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless. Basé sur le personnage de Marvel, le film de super-héros est centré sur un biochimiste qui devient un vampire après avoir tenté de se soigner d’une maladie rare du sang. Jared Leto incarne Michael Morbius aux côtés d’une distribution qui comprend Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson.

Morbius, le célèbre ennemi de Spider-Man, est issu de l’arsenal des personnages Marvel que Sony peut exploiter. Alors que les films Spider-Man avec Tom Holland ont des liens avec l’univers cinématographique Marvel (MCU) de Disney, Sony tente de lancer son propre monde interconnecté avec l’anti-héros de Jared Leto et Venom, joué par Tom Hardy. Venom : Let There Be Carnage, une suite au succès surprise du film de 2018, doit sortir le 25 juin 2021. Mais il est possible que la situation évolue avec le Covid-19 et les reports de nombreux films.