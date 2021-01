Spotify Kids ajoute le support des playlists partagées, idéal pour les parents

Spotify Kids, la version pour enfants de Spotify, s’enrichit avec l’ajout de playlists partagées. Cela donne davantage de contrôle aux parents qui peuvent partager leurs écoutes.

« Nous savons que les parents ont souvent leur propre opinion sur les contenus qui sont ou non appropriés pour leurs enfants », explique Spotify dans son annonce pour les playlists partagées sur Spotify Kids. « La fonction de playlists partagées donne aux parents plus de contrôle, complétant la bibliothèque croissante de plus de 300 000 titres adaptés aux enfants et 1 300 playlists sur Spotify Kids. Elles sont toutes concoctées par notre équipe d’éditeurs expérimentés », précise le service de streaming.

Comment créer des playlists et les lier à Spotify Kids ? Les parents doivent créer une playlist depuis leur application Spotify ou bien en choisir une déjà existante. Ils doivent ensuite se rendre dans la section des contrôles parentaux sur Spotify Kids et entrer leur code PIN de quatre chiffres. Une fois que c’est fait, ils accèdent à la section « Playlists partagées » sur le(s) profil(s) de leur(s) enfant(s) et peuvent sélectionner les listes de lecture créées. Le ou enfants pourront ainsi écouter les musiques en question.

Spotify Kids est disponible dans quelques pays seulement et la France fait partie du lot. Il est nécessaire d’avoir un abonnement Spotify Famille pour faire profiter ses enfants du service.