Les SSD externes de Western Digital et SanDisk passent à 4 To

Western Digital annonce aujourd’hui doubler la capacité de stockage de ses SSD externes pour passer à 4 To. Cela concerne aussi bien les SSD externes de Western Digital que ceux de SanDisk. Pour rappel, le second appartient au premier.

Quatre modèles de SSD externes de 4 To sont annoncés par Western Digital :

— SanDisk Extreme : il propose des débits de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mbo/s en écriture. Il résiste également aux chutes (jusqu’à deux mètres) et à l’eau avec une résistance IP55. Son prix sera de 699,99$ (pas encore d’informations pour le prix en euros).

— SanDisk Extreme Pro : deux fois plus rapide que le modèle standard (2 000 Mo/s en écriture et lecture). Il y a également un châssis en aluminium forgé qui agit comme un dissipateur thermique pour fournir des vitesses plus élevées pendant un moment. Son prix sera de 749,99$.

— WD_BLACK P50 Game Drive : davantage dédié aux gamers, il propose un débit de 2 000 Mo/s en écriture. Il est assez semblable au SanDisk Extreme Pro en matière de vitesse. Western Digital précise qu’il fonctionne sans problème avec un PC, une PS4 ou une Xbox One. Le prix sera de 749,99$.

— My Passport SSD from WD : il propose des débits de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mbo/s en écriture. Son châssis métallique permet une résistance aux chutes (jusqu’à 6,5 mètres). Son prix sera de 679,99 dollars.

Western Digital dit que ses SSD de 4 To seront disponibles à l’achat ce trimestre. Mais il n’y a pas de date précise pour l’instant.