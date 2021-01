Bouygues Telecom ouvre aujourd’hui son réseau 5G dans de nouvelles villes

Bouygues Telecom annonce l’ouverture de son réseau 5G dans 6 nouvelles villes : Clermont-Ferrand, Valenciennes, Grenoble, Orléans, Saint-Étienne et Cachan. Désormais, ce sont donc 25 grandes villes de plus de 70 000 habitants qui sont ouvertes en 5G auxquelles viennent s’ajouter plus de 1000 communes.

« Notre rythme de déploiement nous permettra d’atteindre une couverture nationale 5G en fin d’année. C’est l’objectif que nous nous étions fixés dès le lancement de notre nouveau réseau le 1er décembre dernier. » rappelle Jean-Paul Arzel, Directeur Réseaux de Bouygues Telecom. « Il ne peut pas y avoir de bonne 5G sans une bonne 4G. Notre progression rapide en 5G, la qualité délivrée par ce nouveau réseau, nous les devons avant tout à l’excellence de notre réseau mobile qui, en 2020, s’est positionné une nouvelle fois comme le n°2 en 2G, 3G et 4G au niveau national. » .

Rappel des forfaits 5G de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose un forfait B&You 5G sans engagement à 24,99€/mois. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 130 Go. Il y a sinon des forfaits avec engagement avec un premier prix de 15,99€/mois. Cela tombe même à 10,99€/mois pour ceux qui ont une Bbox.

Les offres 5G comprennent 50, 60, 80, 90 et 120 Go. Celles avec 60, 90 et 120 Go intègrent le bonus « Week-end Internet illimité ». Tous les forfaits sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom.