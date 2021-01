[CES 2021] LG tease son smartphone enroulable en introduction de sa conférence

La conférence LG du CES 2021 vient tout juste de se terminer. On peut dire que le fabricant a su créer l’évènement dès le démarrage de sa keynote en teasant son désormais fameux smartphone enroulable. L’appareil (encore à l’état de prototype) a été présenté en introduction de la conf, et c’est peu dire que le procédé d’enroulement de l’écran (qui donne une impression d’étirement presque magique de la surface d’affichage) nous semble mille fois plus convainquant que l’écran pliable des Mate X ou Samsung Fold. Du reste, TCL, Oppo et Sony se sont eux aussi engagés sur la voie du smartphone enroulable.

Au delà du tour de force technologique, des questions se posent concernant la durabilité et la résistance d’un mécanisme d’écran enroulable, sachant que les écrans pliables apportent déjà leur lot de pépins en tous genres. Les smartphones sont tellement commodisés aujourd’hui, tellement soumis aux petits et gros chocs de la vie quotidienne, que le smartphone enroulable devra aller bien au delà de la simple faisabilité technique… LG saura t-il relever le pari ?