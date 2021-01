King of Fighters XV : enfin un premier trailer de gameplay !

Enfin ! SNK vient de lâcher le premier trailer de gameplay de King of Fighters XV, leur très attendu jeu de baston qui sortira sur les consoles old gen et next gen dans le courant de l’année 2021. Ce très court trailer de 58 secondes dévoile des graphismes un peu inspirés de ceux de SF V, en plus propres (léger cel-shading). Même si ça ne déboite pas la mâchoire, c’est vraiment beaucoup mieux que la DA catastrophique de KoF XIV (ce qui n’était pas difficile à faire, on est d’accord).

Le trailer nous permet ainsi d’admirer les gestuelles de Kyo, Benimaru, Shun’ei, Leona, K’ et bien sûr la sublime Mai Shiranui. On voudrait déjà en voir un peu plus, et cela tombe bien puisque SNK nous annonce qu’un second trailer devrait être diffusé dans le courant de la semaine prochaine. On a hâte !