La NASA s’apprête à allumer les moteurs de son monumental lanceur SLS

Le SLS (Space Launch System), énorme lanceur spatial mis au point par la NASA, est sur son banc de test depuis le 8 janvier 2020. Entre cette date et aujourd’hui, le Covid-19 a envahi le monde, ce qui a bien sûr retardé les différentes étapes de test. Au final, il aura fallu près d’un an pour que le SLS franchisse 7 de 8 étapes absolument nécessaires dans la perspective du vol d’essai (soit presque 6 mois de plus que le calendrier initial). Le SLS a ainsi passé les tests d’avionique, des systèmes d’urgence, d’hydraulique, de compte à rebours, de remplissage de réservoir (passé avec difficulté), etc. Il ne reste plus aujourd’hui que le test de mise à feu statique dit « Green Run » dont la date a été fixée au 17 janvier.

Cette huitième étape est aussi check général des étapes précédentes : compte à rebours, remplissage des réservoirs, puis l’allumage effectif des 4 moteurs RS-25 durant 8 minutes et 30 secondes. Si tout se déroule sans accrocs, la NASA pourra alors démarrer les vols d’essai en Floride. L’objectif final reste toujorus de fournir un lanceur opérationnel pour la future mission lunaire Artemis 1.