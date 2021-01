RGPD : 171,3 millions d’euros d’amendes en 2020

Les violations au RGPD ont représenté un total de 171,3 millions d’euros avec les nombreuses amendes tout au long de 2020. Pour rappel, le RGPD est le règlement général sur la protection des données. Il concerne l’Europe et les données sur Internet.

Selon Finbold, le plus mauvais élève pour les violations du RGPD en 2020 a été l’Espagne avec 128 amendes au total. Mais le pays qui a enregistré les plus grosses amendes financièrement parlant est l’Italie. La somme totale a été de 58,16 millions d’euros.

Voici le top 10 des amendes pour les violations du RGPD en 2020 :

Italie : 58,16 millions d’euros, 34 amendes Royaume-Uni : 43,90 millions d’euros, 3 amendes Allemagne : 37,40 millions d’euros, 3 amendes Suède : 14,28 millions d’euros, 15 amendes Espagne : 8,02 millions d’euros, 128 amendes France : 3,31 millions d’euros, 5 amendes Pays-Bas : 2,08 millions d’euros, 3 amendes Norvège : 1,05 million d’euros, 11 amendes Belgique : 793 000 euros, 13 amendes Irlande : 630 000 euros, 4 amendes

En France, les plus grosses amendes en 2020 pour les violations du RGPD ont été pour Carrefour (2,25 millions d’euros pour Carrefour et 800 000 euros pour Carrefour Banque). La CNIL, le gendarme français des données personnelles, a constaté des manquements pour les informations des clients. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.

Pour rappel, le RGPD est en place en Europe depuis deux ans maintenant. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union européenne.