Xbox Series X : le bug de déconnexion de la manette va être corrigé

Les joueurs avec une Xbox Series X connaissent un bug avec la manette qui peut se déconnecter. Autant dire que c’est assez embêtant en pleine session de jeu. Mais Microsoft dit être au courant et promet un correctif.

« Nous sommes conscients que certains joueurs peuvent subir des déconnexions avec leurs nouvelles manettes Xbox sans fil », a déclaré un porte-parole de Microsoft à The Verge concernant la Xbox Series X. « Nos équipes travaillent activement sur une solution à inclure dans une future mise à jour ». Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant la date de disponibilité de la mise à jour.

Ce bug de déconnexion de la manette sur Xbox Series X a fait l’objet de nombreux témoignages sur les forums de Microsoft. Il y a près de 400 commentaires à ce jour. 1 700 personnes ont également cliqué sur le bouton dédié pour dire qu’elles ont aussi ce problème. Des joueurs se plaignent par ailleurs sur Twitter et partagent des vidéos pour montrer le bug en action.

My kingdom for a Xbox controller that doesn’t disconnect at random. pic.twitter.com/NBfubjWnC5

— Milton Allemand (@mjallemand) December 31, 2020