Qualcomm : Cristiano Amon remplace Steve Mollenkopf à la tête de l’entreprise

Qualcomm change de CEO : Cristiano Amon, qui jusqu’ici occupait le poste de président, remplace donc Steve Mollenkopf à la tête de l’entreprise. Mollenkopf dirigeait Qualcomm depuis 2014, une période durant laquelle Qualcomm a renforcé sa place de leader incontesté sur le marché des puces mobiles. Le nouveau CEO devra faire face à de nombreux « challenges ». Qualcomm est en effet confronté à la montée en puissance de Mediatek, la concurrence indirecte d’Apple et de ses Ax, mais aussi à quelques enquêtes anti-trust toujours en développement.

Cristiano Amon semble en tout cas prêt à la tâche : « Je suis honoré d’avoir été nommé prochain PDG de Qualcomm et j’apprécie la confiance que Steve et le conseil d’administration m’accordent. Qualcomm est une entreprise incroyable. Nous sommes à la pointe de l’innovation depuis des décennies et j’ai hâte de maintenir cette position à l’avenir. En plus de stimuler l’expansion de la 5G dans les appareils grand public et au-delà du mobile, Qualcomm est appelé à jouer un rôle clé dans la transformation numérique de nombreuses industries, car nos technologies deviennent essentielles pour tout connecter au cloud ».