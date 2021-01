Freebox Pop : près de 1 million de ventes (et les problèmes de livraison)

Free a vendu près d’un million de Freebox Pop depuis son lancement. C’est Xavier Niel, le grand patron de Free, qui l’a annoncé ce soir sur le plateau de BFM Business.

La Freebox Pop est donc populaire et Xavier Niel se dit satisfait des chiffres. Pour rappel, la box avait attiré 50 000 abonnés deux semaines après son lancement cet été. C’était 100 000 abonnés au début de septembre. Autant dire qu’il y a eu une belle progression tout au long du second semestre de 2020.

Mais Free pourrait en réalité faire encore mieux. En effet, le FAI connait d’important problèmes de livraison, notamment pour ceux qui ont demandé à migrer sur la Freebox Pop. Des clients sont en attente depuis cet été et n’ont toujours pas la nouvelle box.

« On est en rupture de stock. Donc on se fait disputer parce qu’on a repris la (Freebox) Delta, on l’a repackagée avec un player différent. Et maintenant sur les migrations, on a plusieurs mois de retard », a déclaré Xavier Niel. Il ajoute que Free est saturé par les demandes de clients pour en savoir plus.

Xavier Niel: "on approche du million de Freebox Pop vendues" et "plus de 50% de nos nouveaux abonnés sont en fibre optique" 🎙 @Xavier75, @Fsorel, #TechCo pic.twitter.com/z85FQZ05uC — BFM Business (@bfmbusiness) January 4, 2021

Problème de livraison pour la Freebox Pop

Mais d’où viennent les problèmes avec la Freebox Pop ? Xavier Niel explique que Free a décidé d’arrêter le transport aérien pour des raisons écologiques. Du coup, Free passe par le transport routier et du transport par bateau. Mais tout cela cause des bouchons pour diverses raisons. Certains moyens ont été saturés, notamment au début parce qu’ils donnaient la priorité aux masques pour le Covid-19.

D’autre part, Xavier Niel dit que plus de 50% des nouveaux abonnés profitent de la fibre optique. Il ajoute que les premiers déploiements de la fibre ont eu lieu en 2006. Et pourtant, l’explosion des abonnements ont surtout eu lieu ces deux dernières années. Il souligne que plus de 20 millions de foyers sont éligibles à la fibre de Free à ce jour.