Windows 10 : Microsoft tease un important changement visuel

Windows 10 va connaître un important changement visuel avec une nouvelle interface. Nous savons déjà (officieusement) que des nouveautés verront le jour avec la mise à jour de Windows 10 pour l’automne 2021. Microsoft tease à ce sujet aujourd’hui avec une offre d’emploi.

Interface actuelle

Le texte pour l’offre d’emploi évoquant un changement visuel indiquait au départ :

Au sein de cette équipe, vous travaillerez sur notre plateforme principale, Surface et les constructeurs pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel complet des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de retour et de garantir que Windows est considéré comme la meilleure expérience utilisateur du système d’exploitation pour les clients.