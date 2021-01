Un film complet sur disquette 3,5 pouces ? C’est possible… mais c’est moche (vidéo)

A priori, une disquette 3,5 pouces de 1,44 Mo ne peuvent pas contenir beaucoup plus qu’un jeu 16 ou 32 bits ou quelques fichiers pas trop lourds (oubliez la photo en 4K). Un certain GreedyPaint a décidé qu’on pouvait aller encore plus loin… en transférant un film complet – Shrek en l’occurrence – sur une disquette 3,5 pouces, avant projection sur un écran cathodique (sur un écran 4K, c’est un coup à perdre plusieurs points de vision).



Le film a été passé à la moulinette du Codec2, soit une définition pitoyable de 120 x 96 pixels pour 4 images par secondes ! Alors certes, le résultat final pique vraiment l’œil, mais le film Shrek tient au final dans 1,37 Mo (soit 0,07 Mo disponibles !!). La lecture du film stocké sur disquette demande encore un petit tour de passe-passe technologique. GreedyPaint a bricolé une sorte de magnétoscope à disquette à partir d’un Raspberry Pi. Histoire de parfaire ce petit exploit technologique, la vidéo « explicative » a été elle-même publiée avec le format et le grain typique des VHS des années 80 !