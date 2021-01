WhatsApp ne fonctionne plus sur ces smartphones depuis aujourd’hui

WhatsApp a cessé de fonctionner sur d’anciens smartphones en ce 1er janvier 2021. Les exigences de l’application évoluent chaque année, ce qui implique l’abandon du support de plusieurs téléphones.

Il y a le cas d’iOS et le cas d’Android. Dans le cas du système d’exploitation d’Apple, WhatsApp nécessite iOS 9 au minimum. Cela signifie qu’il faut avoir un iPhone 4s au minimum. Ceux qui ont un iPhone 4 ou modèle plus ancien ne peuvent plus utiliser WhatsApp depuis ce 1er janvier 2021.

WhatsApp en profite pour rappeler qu’il ne supporte pas les iPhone qui sont jailbreakés. La messagerie fonctionne dessus, mais WhatsApp n’assure pas de support pour les utilisateurs. « Nous ne pouvons pas fournir d’assistance aux utilisateurs ayant des versions modifiées du système d’exploitation de l’iPhone », indique WhatsApp.

Pour ce qui est du système d’exploitation de Google, il faut avoir un smartphone sous Android 4.0.3 au minimum. Il est difficile de dire quels sont les modèles compatibles et incompatibles au vu de la quantité de smartphones chez différents constructeurs. Mais WhatsApp fournit au moins quelques exemples :

LG Lucid

Motorola DROID 4

Sony Xperia Pro

HTC Sensation, HTC Thunderbolt (4G)

Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy S3

Outre iOS et Android, WhatsApp ne fonctionne plus depuis le 1er janvier 2021 sur certains smartphones tournant sous KaiOS. Il est nécessaire d’avoir un modèle sous KaiOS 2.5.1 au minimum pour continuer à profiter de la messagerie.