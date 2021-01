Bonne année 2021 à tous !!!

L’année du vingt-vingt est enfin derrière nous ! Si la situation sanitaire est catastrophique, force est de constater que niveau high-tech, 2020 a atteint les sommets : explosion de la VR (merci l’Oculus Quest 2), Mac M1, GPU surpuissants Nvidia/AMD, lancement des consoles PS5 et Xbox Series X/S, grosses avancées dans le domaine de l’IA ou de la robotique, vol d’essai du Starship, la tech s’est portée comme un charme en cette année maudite.

Les ratés ont été assez rares, mais ils ont souvent créé l’évènement : l’effondrement du Radiotélescope d’Arecibo ou bien encore le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 sur les consoles old-gen semblaient faire écho à la sinistrose ambiante. L’essentiel n’était pas là de toute façon. Notre passion pour la tech n’a pas faibli durant cette année de cendre, mais nos préoccupations personnelles ont bien souvent été au delà des difficultés à se procurer une Series X.

Dans ce contexte, rarement le souhait d’une nouvelle et bonne année n’aura été plus sincère, plus approprié à la situation. La formule n’est pas un totem d’immunité, et l’on sait déjà que les améliorations seront lentes, mais le coeur y est… pleinement. Alors, pour tous ceux qui ont encore peur, pour tous ceux qui ont perdu un proche, pour tous ceux qui ont été malades ou ont perdu leur emploi, pour les autres aussi qui sont passés à travers les gouttes du chagrin ou ceux qui n’ont rien à faire des aléas de ce monde (ou tentent de le faire croire), la rédaction de KultureGeek vous souhaite une très sincère bonne année 2021 !!!