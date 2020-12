Wonder Woman 1984 : le téléchargement illégal établit des records

Wonder Woman 1984 était attendu et cela se ressent au niveau du téléchargement illégal. Le film enregistre des records sur différentes plateformes.

Des millions et des millions de personnes ont téléchargé illégalement Wonder Woman 1984 depuis sa sortie le 25 décembre. Le film a vu le jour en simultané au cinéma et en streaming sur HBO Max à cause du Covid-19. Autant dire que c’est une aubaine pour les pirates. À cela s’ajoute le fait que les cinémas sont toujours fermés dans plusieurs pays. C’est le cas en France par exemple. Et en plus de cela, c’est un film de superhéros, ce qui attire toujours le public. Autant de critères qui ont fait gonfler les chiffres de téléchargements.

Selon TorrentFreak, près de 10% des téléchargements de films et séries le 25 décembre concernaient Wonder Woman 1984. C’est un peu plus de 6% le lendemain. C’est un record, il n’y a jamais eu une telle popularité. En comparaison, Soul de Disney/Pixar a représenté 2,37% des téléchargements le 25 décembre et 1,98% le lendemain. Pour continuer dans la comparaison, Avengers: Endgame a représenté 5,63% des téléchargements le premier jour où une bonne copie a vu le jour. Mais ce film était d’abord sorti au cinéma.

Le pays qui a enregistré le plus de téléchargements pour Wonder Woman 1984 est l’Inde (17%). Il y a ensuite les États-Unis (10%), les Philippines (7%) et le Royaume-Uni (5%).

Le film a vu le jour sur les sites de torrents quelques minutes à peine après sa sortie sur HBO Max. Il y avait aussi bien des versions 1080p que des versions 4K. C’était réellement Noël pour les pirates.