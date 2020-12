Resident Evil : Sony annonce que le tournage du reboot est terminé

Tout aussi culte en jeu video que nanardesque au cinéma, la franchise Resident Evil reste toujours très populaire. Après de multiples remakes sur PS4 et Xbox One, Resident Evil s’apprête à nouveau à envahir les salles. Sony Pictures vient en effet d’annoncer que le tournage du reboot s’est terminé le 28 décembre. Le film devra encore passer par une longue phase de post-production (pour le rajout des effets numériques notamment) avant de pouvoir être présenté au grand public.

L’actrice Milla Jovovich , qui était jusqu’à présent l’héroïne principale des films de la franchise, n’a pas été retenue pour le reboot (ce qui n’est pas forcément une grande perte). La réalisation a été confiée au britannique Johannes Roberts (47 Meters Down) et la production est bien sûr assurée par Sony Pictures et Constantin Films. Le casting est composé de Kaya Scodelario (Claire Redfield), Robbie Amell (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Tom Hopper (Albert Wesker) et Neal McDonough (William Birkin).

Si l’on s’en tient aux déclarations d’intention d’avant tournage, le film devrait revenir aux fondamentaux de la saga. En d’autres termes, le reboot de RE sera avant tout un film d’horreur-action, alors que les précédents métrages misaient essentiellement sur l’action bien bourrine. Outre ce reboot, la franchise sera encore très présente en 2021, notamment via le jeu vidéo Resident Evil Village et deux nouvelles séries produites par Netflix.