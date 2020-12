Star Citizen : la campagne solo Squadron 42 repoussée sine die

L’arlésienne Star Citizen est en route vers de nouveaux records… de reports. Bien qu’annoncé en 2012, la campagne solo Squadron 42 et son casting de feu vient à nouveau d’être repoussée… sine die ! Une bêta avait pourtant été annoncée pour le second trimestre 2020, mais le Covid en aura décidé autrement.

Chris Robert a précisé les raisons de cet énième report : « Comme je l’ai déclaré plus tôt cette année, Squadron 42 sera prêt quand il sera prêt, et il ne sortira pas juste pour honorer une date, mais plutôt une fois toute la technologie et le contenu prêts, le titre fini et agréable à jouer. Je ne veux pas compromettre le développement d’un jeu auquel je crois de tout mon coeur et mon âme, et je pense qu’il serait au détriment de tous les membres de l’équipe ayant mis tout leur amour et leur dur labeur dans Squadron 42 de le finir à la va-vite ou de prendre des raccourcis pour le mettre dans les mains de tous ceux qui le réclament.”

La débâcle de Cyberpunk 2077 a donc laissé des traces, ce que confirme à demi-mots le créateur de la saga des Wing Commander : « Au cours de ces dernières années, j’ai vu plus d’un titre très attendu sortir avant la correction des bugs et ses finitions terminées. Cette période de fêtes n’y fait pas exception. En conséquence nous avons décidé qu’il serait mieux de ne pas montrer du gameplay de Squadron 42 au public, ni de discuter une quelconque date de sortie avant que nous soyons proches de la dernière ligne droite et très confiant dans le temps qu’il nous resterait pour finir le jeu à notre standard de qualité. » Bref, il va falloir s’armer de beaucoup de patience.

Rappelons enfin que Squadron 42 bénéficiera d’un casting absolument hors norme, avec notamment dans les rôles titres Gary Oldman, Mark Hamill, Mark Strong, John Rhys Davies, Rhona Mitra, Gillian Anderson, Sophie Wu, Henry Cavill ou bien encore Andy Serkis.