Steam dévoile les jeux les plus achetés et joués en 2020

Steam lève le voile sur le meilleur de 2020, avec les jeux les plus achetés, les plus joués et plus encore. Il y a six listes au total : meilleures ventes, nouveautés, les plus populaires, promus de l’accès anticipé, meilleurs jeux VR et avec contrôleurs.

Steam liste 100 jeux parmi les meilleures ventes de 2020. On retrouve notamment :

Red Dead Redemption 2

Counter Strike: Global Defensive

Destiny 2

DOOM Eternal

Cyberpunk 2077

Among Us

Grand Theft Auto V

Dota 2

Tom Clancy’s Rainbow Siege

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Monster Hunter: World

Fall Guys: Ultimate Knockout

Pour ce qui est de meilleures nouveautés pour les jeux en 2020, il y a plusieurs titres dont :

Mafia: Definitive Edition

FIFA 21

Cyberpunk 2077

DOOM Eternal

Resident Evil 3

Half-Life: Alyx

DRAGON BALL Z: KAKAROT

Football Manager 2021

Persona 4 Golden

Pour ce qui est des jeux avec le plus grand nombre de personnes simultanément, il y a :

Destiny 2

Dota 2

Mount & Blade II: Bannerlord

Grand Theft Auto V

Terraria

Cyberpunk 2077

Life is Strange 2

Counter-Strike: Global Offensive

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Monster Hunter: World

Among Us

Du côté des meilleurs jeux promus de l’accès anticipé, en chiffre d’affaires brut, il y a :

Hades

Torchlight III

Noita

DJMAX RESPECT V

Golf With Your Friends

Risk of Rain 2

Wolcen: Lords of Mayhem

Deep Rock Galactic

Factorio

Squad

Skater XL – The Ultimate Skateboarding Game

Steam liste les jeux suivants comme les meilleurs pour ce qui est de la VR :

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VR Kanojo / VRカノジョ

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

BONEWORKS

Beat Saber

SUPERHOT VR

Pistol Whip

Blade and Sorcery

Pavlov VR

Half-Life: Alyx

The Walking Dead: Saints & Sinners

Arizona Sunshine

Enfin, les meilleurs jeux avec contrôles sont :