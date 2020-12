Halo Infinite : 343 Industries confirme que la version Xbox One n’est pas annulée

La next gen a démarré de façon quasi surréaliste : des consoles proposées à la vente… mais pas vraiment disponibles, et des stratégie « cul par dessus tête ». Ainsi, Sony promettait des jeux en « rupture »… avant de dévoiler que la plupart premières grosses exclues PS5 seraient finalement disponibles aussi sur PS4 (dont Spider-Man Miles Morales et Horizon Zero Dawn II) !

A l’inverse, Microsoft nous jurait que tous les jeux de la Xbox Series X seraient aussi développés sur Xbox One durant au moins les 2 premières années de vie de la next-gen. Au final, le très prometteur Everwild du studio Rare n’est plus prévu que sur Series X (et PC) tandis que le monument Flight Simulator, annoncé à l’origine sur One, sera finalement disponible en 2021… sur Series X seulement. Quant à Fable, Perfect Dark, Hellblade II ou le prochain Forza, ils sont tous prévus sur Series X, et sur Series X seulement.

Nope. Please let me enjoy the holidays 🤪 — John Junyszek (@Unyshek) December 22, 2020

Devant ce retournement de veste assez spectaculaire, de nombreux joueurs se demandent légitimement ce qu’il adviendra de Halo Infinite, désormais reporté à l’automne 2021. Des rumeurs récentes indiquaient que la version old gen pourrait sortir après la version Series X, voire être tout simplement annulée. Histoire d’en avoir le coeur net, un fan de Halo a demandé directement à John Junyszek, le CM de 343 Industries, si Halo Infinite était annulé sur Xbox One. Ce dernier a clos le débat avec la réponse la plus simple et la plus claire qui soit, « Non », ajoutant un brin agacé « S’il vous plaît, laissez-moi profiter des fêtes de fin d’année ».