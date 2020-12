Starship SN8 : SpaceX publie une superbe vidéo 4K du dernier test d’altitude

Le premier test haute altitude de la fusée Starship s’est globalement soldé par un succès malgré l’explosion au sol lors de l’atterrissage. Le 8 décembre dernier, le prototype Starship SN8 s’est élancé jusqu’à 12 km d’altitude avant de retomber comme un caillou vers la Terre. Durant cette phase de retour, SpaceX a fait opérer à sa fusée un impressionnant mouvement de bascule. Cette manœuvre n’a pas duré plus d’une seconde, mais elle reste éminemment spectaculaire, ainsi que le dévoile la superbe vidéo 4K publiée récemment par SpaceX. La vidéo de 2 minutes et 20 secondes décrit les différentes étapes de la mission et bénéficie d’un montage digne d’une docu fiction ou d’une séquence d’Interstellar. A voir absolument.



Le prototype SN8 a globalement réussi son test d’altitude. Le SN9 parviendra t-il à se poser ?

SpaceX travaille déjà sur le prototype SN9 de sa fusée et tentera cette fois de réussir pleinement la phase d’atterrissage. Un nouveau test pourrait être programmé dans les prochains jours.