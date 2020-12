Darth by Darthwest ep.2 : Cary Grant aux commandes du Faucon Millenium

On ne compte plus les pastiches et détournements de l’univers Star Wars. Mais ceux de Fabrice Mathieu ont une place à part. Il y a 4 ans, ce créatif adepte de la palette graphique nous proposait Darth by Dartwest, une variation hybride entre Star Wars et La Mort aux Trousses – North by Northwest en version anglaise, d’où le jeu de mot sur le titre de la vidéo -, avec bien sûr l’immense Cary Grant en vedette.

La suite, Darth of Darwest episode II, a été publiée il y a quelques jours sur YouTube, et c’est toujours aussi décalé et un brin mélancolique. Cette fois, ce n’est plus la mort mais les Tie Fighters aux trousses ! L’imperturbable Cary Grant se retrouve même aux commandes du Faucon Millenium et a pour partenaires Chewbacca ainsi que le célèbre duo de robots C-3PO et R2-D2. Les passages avec Grant sont bien sûr tirés une nouvelle fois du chef d’oeuvre d’Hitchcock.