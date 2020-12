GN-z11 passionne les scientifiques depuis sa découverte en 2016. Et pour cause, cette galaxie se serait formée il y a environ 13 milliards d’années, soit seulement 400 000 ans après le Big Bang. Cet âge très avancé ferait de GN-z11 la galaxie la plus « vieille » de l’univers « observable ». Une nouvelle étude menée par l’astronome Nobunari Kashikawa de l’Université de Tokyo vient confirmer ces premières estimations.

GN-11Z garde la palme de la Galaxie observable la plus vieille de l’univers. Photo d’illustration

L’équipe de Kashikawa a utilisé la technique du décalage vers le rouge (redshift) couplé à une étude des raies d’émission. Traduit en propos compréhensibles par le profane, cela signifie que les scientifiques ont déduit la distance de GN-z11 en étudiant l’étirement de sa longueur d’onde (étirement relatif à l’expansion globale de l’univers).« Nous nous sommes concentrés sur la lumière ultraviolette spécifiquement, car c’est dans cette zone du spectre électromagnétique où nous nous attendions à trouver les signatures chimiques décalées vers le rouge“ explique ainsi Nobunari Kashikawa.

Pour parvenir à étudier précisément « cette zone du spectre électromagnétique », l’équipe de Kashikawa a utilisé le spectrographe MOSFIRE situé dans l’observatoire WM Keck basé à Hawaï. Avec une valeur de redshift de 10,957, GN-z11 est bien la galaxie observable la plus éloignée de notre système solaire, soit donc aussi, la plus ancienne (13,4 milliards d’années exactement).