ByteDance (TikTok) discute pour racheter l’éditeur de jeux mobiles CMGE

ByteDance, le groupe chinois propriétaire de TikTok, discute avec CMGE Technology Group avec pour objectif de le racheter. CMGE est un éditeur de jeux mobiles. C’est un moyen pour TikTok de se lancer un peu plus dans le secteur du jeu.

Selon Reuters, ByteDance prévoit de reprendre l’intégralité ou une partie de la participation de 27,6% de Fairview Ridge Investment, une société contrôlée par le président de CMGE, Xiao Jian, et son vice-président, Sin Hendrick. L’offre du propriétaire de TikTok porte sur un montant de 4 à 5 dollars de Honk Kong par action. Cela représente une prime de 30% à 62% sur le cours de clôture de l’action lundi. Elle a terminé à 3,08 dollars de Hong Kong.

Ces négociations interviennent alors que TikTok est dans le viseur des autorités américaines. Elles souhaitent que le groupe chinois cède les activités de la plate-forme aux États-Unis. Dans le même temps, le jeu vidéo sur mobile est en plein boom dans un contexte de confinement et de restrictions. Cela donne des idées à ByteDance, d’où l’envie de racheter CMGE.

ByteDance a déjà connu un succès relatif avec les jeux mobiles occasionnels qui gagnent principalement de l’argent grâce à la publicité. Il prévoit de sortir son premier jeu « hardcore » au deuxième trimestre de 2021.

Pour sa part, CMGE possède la deuxième plus grande réserve de propriété intellectuelle parmi les sociétés de jeux chinoises après Tencent. Le groupe compte The Legend of Sword and Fairy et Xuan-Yuan Sword dans son portefeuille. Il a conclu des accords de licence exclusifs avec ByteDance pour deux titres (The King of Fighters : All Stars et One Piece : The Voyage).