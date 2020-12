Shadow and Bone : Netflix tease sa nouvelle grosse série de Fantasy

Après le succès de la série The Witcher, Netflix s’est sans doute dit que la Fantasy représentait un filon juteux en terme d’audience. Le n°1 du SVoD vient de diffuser le teaser de Shadow and Bone, une série basée les romans éponymes de Leigh Bardugo. La série Shadow and Bone : La saga Grisha reprendra donc les grandes lignes de la saga originale : Alina, une jeune combattante dotée d’un pouvoir magique, rejoint les forces armées aux côtés des Grisha, de très puissants magiciens, afin de lutter contre une force maléfique qui ravage le royaume de la Ravka.



La série a droit à un casting assez confidentiel : on retrouve donc dans les rôles titres Amita Suman (Inej), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Ben Barnes (General Kirigan), Calahan Skogman (Matthias), Daisy Head, Danielle Galligan, Freddy Carter (Kaz Brekker), Gabrielle Brooks (Nadia), Jasmine Blackborow (Marie), Jessie Mei Li (Alina Starkov), Julian Kostov (Fedyor), Kevin Eldon (Apparat), Kit Young (Jesper Fahey), Luke Pasqualino (David), Simon Sears, Sujaya Dasgupta, et enfin Zoë Wanamaker (Baghra).

Shadow and Bone : La saga Grisha sera diffusée sur Netflix au mois d’avril 2021.