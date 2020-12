Motorola dévoile ses smartphones qui auront Android 11

Motorola lève le voile sur ses smartphones qui auront le droit à Android 11 dans le courant de 2021. Il y a 23 modèles au total. Certains sont des variantes toutefois. De plus, Android 11 sera la seule mise à jour pour plusieurs téléphones.

Voici la liste des 23 smartphones de Motorola qui auront Android 11 dans le courant de 2021 :

motorola razr 5G

motorola razr 2019

motorola edge

motorola edge+

motorola one 5G

motorola one action¹

motorola one fusion

motorola one fusion+

motorola one hyper

motorola one vision

moto g 5G

moto g 5G plus

moto g fast

moto g power

moto g pro

moto g stylus

moto g9

moto g9 play

moto g9 plus

moto g9 power

moto g8

moto g8 power

Lenovo K12 Note

On peut voir qu’Android 11 sera disponible sur des smartphones Motorola haut de gamme, ainsi que des modèles dans le milieu de gamme. Malheureusement, le constructeur ne donne pas une date de précise pour l’instant. Il se charge seulement de parler d’une sortie « d’ici les prochains mois ». Le groupe ne précise pas non plus si tous les modèles auront la mise à jour en même temps.

Plusieurs constructeurs ont déjà commencé à proposer Android 11 et Motorola va les rejoindre en 2021. On peut notamment citer les cas de Samsung, de OnePlus et, évidemment, de Google.