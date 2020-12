OnePlus imagine un smartphone qui peut changer de couleur

OnePlus présente aujourd’hui le OnePlus 8T Concept, un smartphone capable de changer de couleur selon la situation. Comme le nom l’indique, il s’agit d’un concept de la marque. Il ne faut pas s’attendre à pouvoir l’acheter un jour ou l’autre.

Le changement de couleur pour ce OnePlus 8T Concept se fait au dos, en passant du gris clair à du bleu. Il peut s’effectuer au moment de recevoir un appel. Il peut également avoir lieu au moment où une personne respire. En soi, l’intérêt est assez limité, surtout pour ceux qui utilisent des coques de protection. Mais OnePlus estime qu’il y a matière à se développer sur ce principe de couleur qui évolue.

Comment ça fonctionne ? Le OnePlus 8T Concept dispose d’une couche de verre qui comprend de l’oxyde métallique. Les ions métalliques de cet oxyde voient leur état de valence varier selon la situation. C’est ainsi que le OnePlus 8T Concept peut changer de couleur.

Le OnePlus 8T Concept combine une conception inspirée par la nature et des technologies avancées pour une interaction plus naturelle entre l'utilisateur et l'appareil via un design ECMF à changement de couleur et la technologie mmWave.

